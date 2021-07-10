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Giriş Tarihi: 10.7.2021 19:59

Pişkin hırsızdan kameraya el hareketi

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Pişkin hırsızdan kameraya el hareketi

İstanbul Esenyrut’ta gece saatlerinde bir sitenin kapalı otoparkına giren 3 hırsız önce park halindeki motosikleti çaldı, ardından da kendilerini görüntüleyen güvenlik kameralarına el hareketi yaptı. Pişkin hırsızların, pes dedirten hareketleri işte böyle görüntülendi.

Olay İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Nezip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde yer alan bir sitede gece saatlerinde meydana geldi. Yüzleri maskeli 3 hırsız bir sitenin kapalı otoparkına girdi. Park halindeki motosikleti çalan hırsızlar daha sonra olay yerinden uzaklaşarak gözlerden kayboldu. Ertesi sabah işine gitmek için motosikletine binmek üzere otoparka inen Y.M., park ettiği motosikletini bıraktığı yerde bulamadı. Soyulduğunu anlayan Y.M. durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

MASKELİ HIRSIZLARDAN KAMERAYA EL HAREKETİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için sitenin güvenlik kameralarını incelemeye al. Görüntüleri inceleyen ekipler adeta pes dedirten o görüntülerle karşılaştı. Motosikleti çalan hırsızların, kendilerini görüntülediklerini fark ettikleri güvenlik kamerasına el hareketi yaptığı ortaya çıktı. Şok görüntüler üzerine motosiklet sahibi Y.M.'nin şikayetçi olması üzerine yaşanan olaya ilişkin inceleme başlatıldı. Polisin çalışması devam ediyor.

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Pişkin hırsızdan kameraya el hareketi
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