Reina katliamı davası kararı onandı

İstinaf Mahkemesi, Reina
'da 2017 yılında düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin yerel mahkeme tarafından sanıklara verilen cezaları onadı. Ortaköy
'deki eğlence mekanı Reina'da 2017 yılında yılbaşı gecesinde 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin görülen davanın dosyası İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. Yerel mahkemenin kararlarını usul ve yasaya uygun bulan Ceza Dairesi, sanıklar hakkında verilen cezaları onadı.
Dava 7 Eylül 2020 tarihinde yerel mahkemece karara bağlanmıştı. Sanık Abdulkadir Masharipov 40 kez ağır müebbet hapis, 79 kişiye karşı 'öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 1368 yıl hapse çarptırılmıştı.
48 sanık hakkında ise, 6 yıldan 12 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası verilmişti. 11 sanığın ise beraatine hükmedilmişti.