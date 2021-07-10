Şanlıurfa'da firari cinayet zanlısı yakalandı

Şanlıurfa'da firari cinayet zanlısı yapılan operasyon ile yakalandı. Olay, geçtiğimiz 11 Haziran'da Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde bulunan bir büroda meydana geldi. İddiaya göre, Nihat Civiş ile eski ortağı N.B. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Nihat Civiş, eski ortağı tarafından silahla sırtından vuruldu. Ağır yaralanan Civiş, olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Civiş, 6 gün sonra hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.



Olay sonrası çalışma başlatan Şanlıurfa İl Emniyet müdürlüğü asayiş şube müdürlüğü'ne bağlı cinayet büro ekipleri cinayet zanlısının Siverek ilçesine olduğunu belirledi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipleri cinayet zanlısı N.B. gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlı sorgulanmak üzere Emniyete götürüldü.