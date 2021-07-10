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Giriş Tarihi: 10.7.2021 17:33

Şanlıurfa'da kamyon otomobil ile çarpıştı: 1 ölü

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa'da kamyon otomobil ile çarpıştı: 1 ölü

Şanlıurfa- Diyarbakır yolunda kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa- Diyarbakır yolunda kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Diyarbakır yolu havaalanı civarında meydana geldi. İddiaya göre, Seyir halinde olan kamyon, arkadan otomobile çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılardan Abdurrahman Ç.'yi Hilvan Devlet Hastanesi'ne, ismi öğrenilemeyen bir yaralıyı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa'da kamyon otomobil ile çarpıştı: 1 ölü
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