Şanlıurfa'da talihsiz kaza

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesinde inşaat alanında tırda bulunan demirlerin boşaltımı sırasında demirler bir işçinin üzerine düştü.



Olay Haliliye İlçesine bağlı Yeşildirek Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eski karayolları binası yerine yapılan TOKİ konutları inşaatlarında çalışan Y.C isimli işçinin üzerine demir düştü.Demir yüklü kamyondan yüklerin boşalttığı sırada boşaltılan alanda bulunan Y.C tonlarca kiloluk demirin altında kaldı. Meydana gelen olay sonrası durum itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri demirlerin altında kalan işçiyi vinç yardımıyla, demirlerin kaldırılması sonucu kurtardı.



Demirlerin altından ağır yaralı olarak çıkarılan Y.C, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Y.C'nin durumun kritik olduğun öğrenilirken polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.