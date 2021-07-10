Şehit ailesinden tahliye ve ceza tepkisi

Erzurum'un Karayazı ilçesinde AK Parti İlçe Belediyesi Meclis Üyesi Savcı Küçük ve yeğeni Ahmet Küçük, bir tarlada öldürülmüş halde bulunmuştu. 18 Haziran 2019'da meydana gelen olayın ardınan yapılan incelemelerde, cinayetlerin PKK'lı teröristler tarafından işlendiği ortaya çıktı. Bölgede yapılan istihbarat çalışmaları sonrası düğmeye basan emniyet güçleri, gri listede aranan PKK'lı terörist Muhammed Fadullah Kamış'ı ele geçirdi.

Erzurum'da başlatılan yargılama sürecinde Savcı Küçük ve yeğeni Ahmet Küçük'ün AK Partili oldukları gerekçesiyle PKK'nın infaz listesinde oldukları ve bundan dolayı bölgede sözde tim komutanı olarak terör faaliyetleri sürdüren Terörist Kamış tarafından şehit edildikleri ortaya çıktı. Olay sonrası teröristle birlikte yardım ve yataklık suçlarından ve PKK'ya üye olma suçlarından gözaltına alınan 6 sanıktan 5'inin serbest bırakılmasına ise aile tepki gösterdi. Geçtiğimiz ay içerisinde amca-yeğenin şehit edilmesinin yıl dönümü dualarla anılırken aile üyeleri bu defa da verilen cezalara itiraz etmek için bir araya geldi.





TERÖİSTE 4 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET



2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Temmuz günü yapılan karar PKK'lı Muhammed Fadullah Kamış'a 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma', Savcı Küçük, Ahmet Küçük ve Mehmet Şefik Doğu'yu 'kasten öldürme' suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme heyeti, ayrıca Kamış'a, 'görevi yaptırmamak için direnme', 'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılma', 'toplantı ve yürüyüşlere silah veya aletlerle katılma', 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'nitelikli yağma' suçlarından toplam 69 yıl 3 ay hapis ve 45 bin 900 Türk Lirası adli para cezası verdi. Sanık Muhammed Fadullah Kamış, kamu malına zarar verme ve silahlı tehdit suçlarında ise beraat etti.



PKK'YA YARDIMDAN BERAAT ETTİ



Mahkeme heyeti ayrıca, silahlı terör örgütü PKK'ya bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan sanıklar Emrah Polat'a 4 yıl 2 ay, Adil Bingöl ve Fesih Polat'a 3 yıl 1 ay 15 gün ve M. Sait Özcan ile Pınar Özcan'a ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Sanıklardan Mehmet Kaya, silahlı terör örgütü PKK'ya üye olmak ve ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet suçlarından 5 yıl hapis ve 500 Türk Lirası adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık Burhanettin Şahin'i ise silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına mahkum etti. Etkin pişmanlıktan yararlanan Mahmut Çimendağ hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanıklardan Burhanettin Şahin, Emrah Polat, Mahmut Çimendağ, Mehmet Kaya, Adil Bingöl ve Fesip Polat hakkında adam öldürmeye yardım etme suçlarından beraat kararı verdi. Sanıklar Muhammed Fadullah Kamış ile Burhanettin Şahin'in tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Emrah Polat, Mehmet Kaya ve Mahmut Çimandağ'ın da tahliyesine karar verdi.





AİLEDEN, VERİLEN CEZALAR VE TAHLİYELERE İTİRAZ



Mahkemenin katil dışında terör faaliyetlerinde bulunan, PKK'ya yardım eden ve mahkemece ispat edilen bu suçlardan sanıklara verilen cezalar, Küçük ailesinin tepkisine yol açtı. Savcı Küçük'ün oğlu Çetin Küçük, olayda parmağı olan 6 sanıktan 5'inin hafif cezalarla kurtulduğunu ifade etti. Küçük; "Teröristlerin bu denli cezalar alması elbette ailemizi derinden üzmüş ve adalete olan güven duygumuz zedelenmiştir. Mahkeme tarafından gerekçeli kararın açıklanması ile birlikte avukatlarımız üst mahkemeye itirazlarını sunacaktır. Umut ediyoruz ki adli mercilerimiz verilen yanlış kararı düzeltecek ve suçlular gereken cezayı alacaklardır. Bu olayda HDP-PKK ilişkisi bir kez daha ortaya çıkmış ve kirli bağ sonucunda iki insanımız şehit edilmiştir" diye konuştu. Küçük ailesinin avukatı Esra Yılmaz ise adalete olan güvenlerinin tam olduğunu ifade ederek, müvekkillerinin canı yandığını, istinaf veya temyiz mercisi tarafından bu hususu göz önünde bulunduracağını düşündüklerini söyledi