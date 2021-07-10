Sipariş uyuşturucularla suçüstü yakalandılar!

İstanbul'da sipariş olarak hazırladıkları uyuşturucu maddelerin üzerine alıcıların isimlerini yazan iki zehir taciri yakalandı. Üzerlerinde isimlerin yazdığı notlar bulunan uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İstanbul'un Sancaktepe İlçesi'ne bağlı Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde park halindeki bir aracın içerisindeki iki şüpheli araçtan indirildi ve üst araması yapıldı. 15,16 gramı peçeteye sarılı ve üzerinde "Nazif Abi'ye" notu bulunan, 26,40 gramı yine peçeteye sarılı ve üzerinde "Kamil Abi" notu bulunan 53,81 gram Metamfetamin maddesi, 4,36 gram Bonzai maddesi, 25 uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen iki bin 35 lira nakit para bulundu. İki şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti" suçundan işlem yapıldı.