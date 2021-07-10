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Giriş Tarihi: 10.7.2021 15:23 Son Güncelleme: 10.7.2021 15:26

Son dakika: Başkan Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüşmesi başladı

DHA
Son dakika: Başkan Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüşmesi başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı kabul ediyor. Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı kabul ediyor. Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

Kabulde, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, Türkiye ile Filistin Devleti arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmede ayrıca, Filistin'deki insani durum ve İsrail-Filistin ihtilafındaki son gelişmeler değerlendirilecek, Filistin'de düzenlenmesi planlanan seçimlere ilişkin fikir alışverişinde bulunulacak.

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Son dakika: Başkan Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüşmesi başladı
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