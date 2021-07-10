TÜBA’dan müsilaj reçetesi

"Marmara Denizi'nin Ekolojisi: Deniz Salyası Oluşumu, Etkileşimleri ve Çözüm Önerileri" kitabı yayımlandı.

Türkiye Bilimler Akademisi öncülüğünde çok disiplinli bir yaklaşım ve eklektik bir yöntemi ile alanında uzman 38 bilim insanının katkılarıyla müsilaj kitabı hazırlandı.



SAHADAN VERİ TOPLANDI



Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), müsilaj tematik başlığı özelinde bilim insanlarını ve saha verilerini literatür ışığında bir araya getirerek, konunun güncel mahiyetini kamuoyunun sundu.





Kitapta, müsilajın (deniz salyası) görsel, ekolojik ve ticari açılardan sebep olduğu olumsuz etkileriyle önemli bir çevre sorunu olduğu belirtiliyor.



SADECE ÇEVRESEL BOYUTU YOK



Kitabın çıktıları itibariyle deniz müsilajı sorununun uzun vadeli ve multidisipliner yaklaşımla ele alınması, çevresel boyutunun yanında ekonomiden sağlığa, uluslararası ilişkilerden turizme kadar birçok alan bağlamında çalışılması öneriliyor.



AŞIRI AVLANMA ETKİSİ



Kitabın ayırıcı bulgusu ise müsilajın sebeplerini iklim değişikliği ve çevre kirliliği nedenlerinin ötesine taşıyarak aşırı avlanma ve denizlerin biyolojik çeşitliliğine dair etkileşimleri de geçmiş veriler ışığında ele alıyor.



TÜBA'NIN SİTESİNDE YER ALIYOR



Ayrıca kitap müsilaj üzerine dünyamız bilimsel literatürünü bölgesel ve kıtasal olarak coğrafi dağılımlarına göre bibliyometrik olarak analiz ediyor.

Kitaba erişim TÜBA'nın resmi sitesinden sağlanabiliyor.