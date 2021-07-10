Uyuşturucuları eşinin evine sakladı!

İstanbul'da sattığı uyuşturucu maddeleri ayrı yaşadığı eşinin evine saklayan bir kişi yakalandı ve tutuklandı. Şüphelinin eşinin adresinde 199.18 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ele geçirildi.

İstanbul Polisi; Beylikdüzü İlçesi'ne bağlı Yakuplu Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapan K.K. isimli şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin ayrı yaşadığı eşinin evine sakladığı 199.18 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ele geçirildi. Şüphelinin kendi adresinde de bir miktar Bonzai maddesi bulundu. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlanan K.K. isimli şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.