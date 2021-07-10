Vatandaşın canını hiçe saydılar! Jandarmadan dev baskın

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; Esenler ve Bağcılar'da bulunan depolarda sahte içki bulunduğu bilgisi alındı. Konuyu mercek altına alan Jandarma ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde sahte içkilerin satışa hazırlandığı ve piyasaya sürüldüğü adresler belirlendi.



MARKALARI BİRE BİR TAKLİT ETMİŞLER



Jandarma ekiplerince; markalar bire bir taklit edilerek üretilen ve sahte barkod ve etiket ile ambalajlanan içkilerin insan sağlığını hiçe sayacak şekilde piyasaya sürülmesini engellemek ve şüpheliler ile suç unsurlarını ele geçirmek maksadıyla, Esenler ve Bağcılar'da belirlenen adreslere baskın düzenlendi.





SAHTE İÇKİLER DAĞITIM İÇİN DEPODA HAZIR BEKLİYORDU



Jandarma ekiplerince depolarda yapılan aramalarda, markalar bire bir taklit edilerek üretilmiş ve profesyonel kişilerce Bandrollü Ürün İzleme Sistemi ile yapılacak kontroller ile sahte oldukları tespit edilebilecek şekilde; sahte barkod ve etiketle ambalajlanarak piyasaya sürülmeye hazır hale getirilmiş şişelerdeki 960 litre cin, 8 bin 620 litre viski, 420 litre votka olmak üzere toplam 10 bin litre sahte içki ele geçirildi.



Sahte içkileri piyasaya sürmeye çalışan G.Ş. isimli şüpheli Jandarma'daki işlemlerini müteakip 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet etmek suçundan haklarında düzenlenen suç dosyasıyla adli makamlara sevk edildi.





JANDARMA UYARDI



Vatandaşlara sahte içki konusunda uyarılarda bulunan Jandarma yetkilileri; sahte içkinin görme kaybı başta olmak üzere birçok sağlık sorununa hatta can kaybına yol açabileceği, içki şişelerinin üzerinde bulunan akıllı bandrollerin detaylı bir şekilde incelenerek bandrolü olmayan veya açılmış ürünlerin satın alınmamasını, şüphelendikleri herhangi bir durumda kolluk kuvvetlerine veya "174" Alo Gıda İhbar Hattına ulaşmaları gerektiği ifade edildi.