Yabancı sporcular Kahramanmaraş’a hayran kaldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışı'nda dereceye giren yabancı sporcular kentten övgüyle bahsetti. Geleneksel lezzetlerden dondurma ve mayam şerbeti ikram edilen sporcular kenti tekrar ziyaret etmek istediğini ifade etti.





Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışı'nda şehir 20 ülkeden 200'e yakın sporcuyu misafir etti. İki gün boyunca kentin Türkoğlu ve Göksun ilçeleri dâhil pek çok tarihi ve turistik bölgesinde gerçekleşen yarışlarda, sporcular geleneksel lezzetleri ve şehir kültürünü yakından tanıma imkânı buldu. Germanicia Grand Prix ve Kahramanmaraş Grand Prix olmak üzere iki etap halinde kadın ve erkek sporcularla düzenlenen yarışmalar, turistik tanıtım bakımından da şehre büyük bir katma değer sağladı.

HARİKA DONDURMALARIN ŞEHRİ



Kahramanmaraş Grand Prix'te Rusya takımında yarışarak birinci olan Anastasia Chursina: "Tüm şehri göremediğim için üzgünüm. Kahramanmaraş çok güzel bir şehir, her yerini gezmek için biraz daha zamana ihtiyaç duyuyorum. Günümüzün çoğu yarışlarla ve hazırlıklarımızla geçti. Ama gördüğüm kadarıyla burada harika dondurmalar var. Zaman bulur bulmaz yeniden gezeceğim" diyerek kentte yeniden bulunmak istediğini ifade etti. Panama asıllı Christofer Jurado Lopez ise yaptığı açıklamada, "Birlikte geldiğimiz her insan dondurma hakkında konuşuyor" diyerek geleneksel lezzetleri tatmak istediğine vurgu yaptı.

ŞEHRİN DOĞASINI ÇOK BEĞENDİLER

Erkekler kategorisinde birinci olan bir diğer sporcu Jambaljamts Sainbayar, "Bugün çok heyecanlıyım. Çünkü dün kendi hatamdan dolayı ikinci olmuştum ve bugün birinciyim. İlk kez bir Avrupa şehrinde yarıştım. Takım arkadaşlarımla birlikte dereceye girmekten dolayı mutluyum. Bu harika organizasyon için teşekkür ediyorum" diye konuşurken, Özbekistan takımından kadın sporcu Olga Zabelinskaya, "İlk kez buradayım; "Hero Maraş" yani Kahramanmaraş'ta. Harika bir ülke burası. Birçok kişi yolda ve farklı yerlerde yarışmayı izlemeye gelmişti. Çok heyecanlıyım. Buraya gece geç saatte geldik. Bu şehir sanırım dondurmasıyla ünlü. Yarın kentin doğasını ve diğer güzelliklerini göreceğim" ifadelerini kullandı.