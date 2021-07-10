Yargı, WhatsApp kararına yeşil ışık yaktı!

Rekabet Kurulu kararının temelinde, WhatsApp verilerinin diğer Facebook şirket ürün ve verilerine bağlanması, Facebook'un tüketici iletişim hizmetleri pazarındaki gücünü internet reklamcılığı alanındaki rakiplerinin faaliyetini zorlaştıracak şekilde kullanması, aşırı veri toplanması ve verinin başka hizmetler için kullanılmasının tüketicinin sömürülmesine yol açması gibi endişeler yer alıyordu.

Bu kararın ardından WhatsApp tarafından planlanan güncelleme, küresel çapta 15 Mayıs 2021'e kadar ertelenmişti.