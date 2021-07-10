Yargıtay, 28 Şubat kararını onadı

Yargıtay
emekli Orgeneral Çevik Bir
'e verilen müebbet hapis cezasını onadı.
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 28 Şubat
davasıyla ilgili temyiz incelemesini tamamladı. Ceza dairesi tarafından dönemin Genelkurmay
2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir olmak üzere birçok sanık hakkında verilen müebbet hapis cezaları onandı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan 103 sanığın yargılandığı 28 Şubat davasına ilişkin istinaf incelemesini tamamlamış, 28 Şubat davasında 18 sanığa verilen müebbet hapis cezalarını hukuka uygun bulmuştu. Yerel mahkemenin dosyayı karara bağladığı 13 Nisan 2018'den sonra ölen ve yargılama sonucunda müebbet hapse mahkûm edilen sanıklar dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı
ile Çetin Dizdar ve Hikmet Köksal, yargılama sonucunda beraat eden sanıklar Ahmet Atalay Efeer, İzzettin Gürdal ve Hamza Özaltın yönünden hükmü düzelterek, bu sanıklar hakkındaki kamu davasını ölüm nedeniyle düşürmüştü.
Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne gelen dosya, yapılan inceleme sonrasında karara bağlandı. Ceza dairesi başta dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir olmak üzere, bir kısım sanıklar hakkında "hükümeti cebren düşürmeye teşebbüs" suçundan verilen müebbet hapis cezalarını onadı.