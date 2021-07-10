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Giriş Tarihi: 10.7.2021 07:03

Yeter hemşirenin büyük fedakarlığı! Canlarını kaybetti ama can kurtarıyor

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Yeter hemşirenin büyük fedakarlığı! Canlarını kaybetti ama can kurtarıyor

Aydın Didim Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan Yeter Alaçam, annesi ve yeğenini COVID-19'dan birer hafta arayla kaybetti. Yaşadığı büyük acıya rağmen kısa süre içinde, görevinin başına dönerek çalışmaya devam etti. SABAH'a konuşan Yeter Hemşire, "Annemi ve yeğenimi peş peşe kaybettim. Büyük bir acı yaşadım. Şimdi daha fazla insan ölmesin diye çalışıyorum. Elimden geldiğince herkesi bir an önce aşılamak istiyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yeter hemşirenin hikayesini duyurdu. Bakan Koca paylaşımında, "Didim'deki Devlet Hastanemizin Covid-19 servisi ve aşılama biriminde çalışan Hemşire Yeter Alaçam, annesiyle yeğenini bir hafta arayla kaybetmesine rağmen, izin almadan, kısa süre sonra görevine devam etti. Salgını en iyi bilen, sağlıkçılar. Aşı olmanın, aşı yapmanın önemini de" ifadelerini kullandı.

HERKES BİR AN ÖNCE AŞILANSIN İSTİYORUM

Yaşadıklarını SABAH'a anlatan İki çocuk annesi Yeter Alaçam, hastanede her gün yoğun bir tempoda çalıştıklarını ve bu süreçte en büyük yardımcısının çocukları olduğunu söyledi. Konuşurken hala çok etkilendiğini belirten Yeter hemşire, "Annemi ve yeğenimi kaybedeli 40 gün oldu, ikisini de peş peşe birer hafta arayla kaybettim. Büyük bir acı yaşadım. Bu yüzden de herkes bir an önce aşı olsun istiyorum. İkisini de COVID-19'dan kaybettim ikisini yüzden bu hastalık bir an önce bitsin ve daha fazla insan ölmesin diye hemen görevimin başına döndüm. Türkiye büyük bir imtihandan geçiyor, çok zor zamanlar yaşıyoruz, bunu yenmemiz için de toplumu bir an önce aşılamamız lazım" şeklinde konuştu.

"ŞEREF DUYDUM"

Bakan Fahrettin Koca'nın paylaşımını gördüğünde çok mutlu olduğunu ifade eden Yeter hemşire, "Şeref duydum, Sayın Bakanımızın paylaşmış olmasından. Önemi anlatamayacağım kadar büyük benim için, kelimeler yetersiz kalıyor. Bu süreçte sağlık çalışanları olarak en büyük destekçimiz Sayın Bakanımız oldu, kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

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Yeter hemşirenin büyük fedakarlığı! Canlarını kaybetti ama can kurtarıyor
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