15 Temmuz şehidinin annesi gözyaşlarıyla anlattı! 3 gün önce şehit müziği dinlemiş

Fetullahçı Terör Örgütü 15 Temmuz 2016'da darbe kalkışmasında bulunmuş ve yüzlerce vatandaşımızın şehit olduğu bu kanlı darbe girişimi Türk milletinin göğsünü siper etmesiyle bertaraf edilmişti.
GENÇ MAHİR HAVALİMANI'NDA ŞEHİT OLDU
FETÖ'nün işgal etmek istediği en kritik noktalardan biri de Atatürk Havalimanı'ydı. Havalimanı'nda şehit olan 17 yaşındaki Mahir Ayabak, hainler tarafından göğsünden vurularak şehit olmuştu.
Şehit Ayabak'ın annesi Muteber Ayabak, ablası Gülbeyaz Ayabak ve Gazi Ahmet Güney, ahaber ekranlarında yaşananları anlattı.
VATANI İÇİN KENDİNİ SİPER ETTİ
Muteber Ayabak, o gün yaşananları şöyle anlattı: Oğlum vatanı için kendini siper etti. Kendisini siyasetçi sayanlar tankların arasından Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti. O hainler, oğlumun kalbini parçaladılar da Kılıçdaroğlu'na hiç zarar vermediler.
Oğlum yaz tatilinde işe girmişti. Biz kızımla havaalanına doğru gidecektik. Mahir işten döndüğü halde bana görünmek istemeden havaalanına gitmiş. Biz de onu evde bekliyorduk. Arkadaşlarından geç çıkmasına rağmen Atatürk Havalimanı'ndaki vatandaşların en önüne geçiyor. 'Hainler burada' diyerek yerlerini gösterirken, pikapın üzerindeki hainler oğlumu kalbinden vurdular. "
"BEN ŞEHİT OLMAK İSTİYORUM"
Oğlunun iş adamı olmak istediğini anlatan Ayabak, "Okul tatilinde işe girip ailesine destek olmak istedi. Oğlumun tek isteği büyük bir iş adamı olup dünyaya ülkesini tanıtmaktı. Manavgat'ta şehit olan askerlerimizin cenazesine babasıyla katılmıştı. Babasına, 'Ben şehit olmak istiyorum' dedi. Babası da Oğlum sıranı bekle. Allah'ın izniyle zamanı gelince gideceksin" dedi.
15 Temmuz'un en genç şehidi... Henüz 17 yaşındaydı. Mahir Ayabak'ın ailesi o geceyi anlattı | Video
ÜÇ GÜN ÖNCE DİNLEDİĞİ O MÜZİK...
Üç gün önce salonda otururken şehit cenazelerinde çalınan bir müziği dinliyordu. Şöyle baktım dedim ki 'Oğlum askere gidip şehit olursa ben ne yaparım' sonra düşündüm daha zamanı var. Oğlum üç gün sonra şehit oldu. Ben de oğlumun davasının peşinde olacağım. Oğlumun hayalleri vardı. Şu anda karşımda olsaydı 'Ne mutlu bana ki benim evladımsın' derdim.
GAZİ GÜNEY: KILIÇDAROĞLU TANKLARIN ARASINDAN SIYRILIP KAHVE İÇMEYE GİTTİ
Gazi Ahmet Güney ise Kılıçdaroğlu'nun darbeye tiyatro imasında bulunmasına dikkat çekerek "Kılıçdaroğlu hiçbir şey olmadan tankların arasından sıyrılarak Bakırköy'de kahvesini yudumladı. Ve darbeye tiyatro dedi. " ifadelerini kullandı.