15 Temmuz şehidinin annesi gözyaşlarıyla anlattı! 3 gün önce şehit müziği dinlemiş

VATANI İÇİN KENDİNİ SİPER ETTİ

Muteber Ayabak, o gün yaşananları şöyle anlattı: Oğlum vatanı için kendini siper etti. Kendisini siyasetçi sayanlar tankların arasından Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti. O hainler, oğlumun kalbini parçaladılar da Kılıçdaroğlu'na hiç zarar vermediler.

Oğlum yaz tatilinde işe girmişti. Biz kızımla havaalanına doğru gidecektik. Mahir işten döndüğü halde bana görünmek istemeden havaalanına gitmiş. Biz de onu evde bekliyorduk. Arkadaşlarından geç çıkmasına rağmen Atatürk Havalimanı'ndaki vatandaşların en önüne geçiyor. 'Hainler burada' diyerek yerlerini gösterirken, pikapın üzerindeki hainler oğlumu kalbinden vurdular. "