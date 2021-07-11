15 Temmuz şehitleri anısına Erciyes'e zirve tırmanışı yapıldı

Türkiye'nin dört bir yanından gelen dağcılar, Erciyes'in zirvesinde 251 şehidin ismini okuduktan sonra saygı duruşunda bulundu.

Hacılar İlçesinde geleneksel olarak gerçekleştirilen Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve tırmanışı, bu yıl 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlendi. 2 bin 700 rakımlı Sütdonduran yaylasındaki kampa Kocaeli, Ankara, İzmir ve Kırşehir gibi Türkiye'nin dört bir yanından dağcılar katıldı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ERCİYES'İN ZERVESİNDE ANILDI

Kamp ateşinin yakılmasıyla birlikte başlayan anma programı kapsamında 20 dağcı, Pazar günü saban 04.00 sularında kamp alanından zirveye hareket etti.

Erciyes'in en zorlu rotasından zirveye çıktıklarını belirten Grup Lideri Yusuf Hakan Özdemir; "Kuzey Erciyes Zirve Tırmanışını 15 Temmuz şehitlerimiz anısına gerçekleştiriyoruz. Kuzey Erciyes rotası karlı ve buzlu olduğu için oldukça zorlu. İki zirvenin arasından geçip büyük zirveye ulaşacağız. Pazar sabah saat 4'te tırmanışa başladık ve saat 11 gibi zirvede olduk. 15 Temmuz şehitlerimiz için zirvede saygı duruşunda bulunup istiklal marşı okuduk. Ayrıca 3 bin 917 metrede şehitlerimizin isimlerini okuduk. Zirvedeki Türk bayrağımızı yenisiyle değiştirdikten sonra başarılı bir şekilde Sütdonduran kampımıza döndük" dedi.

"15 TEMMUZ'U UNUTTURMAYACAĞIZ"

Tırmanış faaliyetine katılan dağcıları ziyaret ederek sporculara başarılar dileyen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasını unutmamak ve unutturmamak için bu yılki zirve tırmanışını 15 Temmuz şehitlerine atfettiklerini belirterek; "15 Temmuz 27. Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı bu yıl 15 temmuz şehitlerimiz için yapılıyor. 15 Temmuz'un gecesinde hainlerin kendi milletine kurşun sıkması, 251 vatan evladını şehit etmesi ve geride binlerce gazi bırakması bizim yeni nesle anlatmamız gereken en önemli işler. İdarecilerinde buradan çıkaracağı, ders alacağı işlerin olduğunun da altını çizmek istiyorum. Hainlere fırsat vermeden bu güzel vatanı daha ileri taşımak bizim görevimiz" diye konuştu.