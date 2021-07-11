Ankara'da ihale oyunu: Kamuyu 64 milyon lira zarara uğrattı...

DANIŞIKLI İHALE

Danışıklı ihale oyunu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi 64 milyon lira zarar ettirildi. Büyükşehir'in şirketi BELKO'ya ise havadan 64 milyon TL kazandı. Asıl olan ise Ankaralıların parasına oldu. Başkentlilerin 64 milyon TL'si havaya uçtu. Kamu zarara uğratıldı.

YAVAŞ, İHALELERİN AÇIK İHALE USULÜ YAPILMASINI İSTEMİŞTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ihalelerin açık ihale usulüyle yapılması gerektiğini belirterek, "Zaten eğer bu ihale birine verilmek istenseydi, baştan açık ihale yapılmazdı değil mi?" demişti.

"AÇIK İHALE YAPTIĞIMIZ İÇİN TASARRUF EDİYORUZ"

Mansur Yavaş, 30 Aralık 2019 tarihinde yaptığı açıklamada; "Diyelim ki bu bardağı satın alıyorsunuz. Buna bir rakam koyuyorsunuz. Biz bunu açık ihale yaptığımız için 6-7'ye yapıyoruz ve tasarruf ediyoruz. Birçok il ve ilçe açık ihale yapmaya başlattı" iddiasında bulunmuştu.

HANGİ HALLERDE PAZARLIK USULÜ İHALE YAPILIYOR?

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 21. maddesinde hangi özel durumlarda pazarlık usulünün kullanılabileceği detaylı bir şekilde şöyle anlatılıyor:

"Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.."