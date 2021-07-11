Bakan Derya Yanık: "Kadına yönelik şiddetle mücadelede üniversiteli genç arkadaşlarımız da devreye girecek"

Bakanlık, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı çerçevesinde kadına yönelik her türlü şiddeti önlemek amacıyla yeni dönemin yol haritasını oluşturdu. Bu kapsamda Bakanlık, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda üniversitelerdeki kız öğrencilerin bulundukları kampusta daha rahat ve daha huzurlu bir şekilde eğitim öğretimlerini sürdürmelerine yönelik faaliyetlerini belirledi.

KADIN DOSTU KAMPÜSLER OLUŞTURACAĞIZ

Bakan Yanık , kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında üniversite öğrencilerini de kapsayacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. 'Kadın Dostu' kampuslar oluşturulacağını belirten Yanık, "Burada kadın öğrencilerin kampus içinde kendini daha rahat hissettiği, eşitliğe duyarlı bir anlayışın hakim olduğu, kadın öğrencilerin yaşadığı sorunlara duyarlı ve çözüm üreten bir üniversite anlayışının tüm üniversitelere hakim olması için çalışmalarımızı yürüteceğiz" diye konuştu.

ÇALIŞMALAR TEŞVİK EDİLECEK

Üniversitelerin 'kadın çalışmaları' merkezi ve bölümlerinde, kadına yönelik şiddet konusunda çalışmalar yapılmasını teşvik edeceklerini kaydeden Bakan Yanık, "Kadın çalışmaları ana bilim dallarında 'kadına yönelik şiddet' konusunun ders içeriği olarak yer almasını, bu konularda lisansüstü öğrenciler tarafından bilimsel çalışmalar yapılmasını sağlayacağız. Kadın Çalışmaları Araştırma Uygulama Merkezleri öncülüğünde üniversitelerde farkındalık çalışmaları yürüteceğiz" şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ DESTEKLENECEK

Üniversitelerde kadına yönelik şiddet konusunda seminer, panel, atölye çalışmaları gerçekleştirileceğine dikkat çeken Bakan Yanık, şöyle devma etti:

"Özellikle belirli günlerde üniversitelerde kadına yönelik şiddetle mücadele anlayışının gündemde tutulması amacıyla öğrenci etkinliklerini destekleyecek, akademisyenler tarafından öğrencilere yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştireceğiz. Ayrıca, şiddetsiz kampus anlayışını yaygınlaştıracağız."

Yanık, iletişim fakültesi öğrencilerine yönelik kadına şiddet, ilgili mevzuat, güncel gelişmeler ile medyada kadına yönelik şiddetle mücadele gibi konularda atölye çalışmaları gerçekleştirileceğini vurgulayarak, "Atölye çalışmaları ile öğrencilere duyarlılık kazandırmayı, mesleki yaşamlarında da bu bilinçle hareket etmelerini amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.