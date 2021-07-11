Bakan Varank, doğal akvaryum Gökpınar Gölü'ne daldı! "Muhteşem bir deneyim"

'MUHTEŞEM BİR DENEYİM'

Profesyonel ekiple birlikte başarılı bir dalış gerçekleştiren Varank, gölden çıkar çıkmaz yaptığı açıklamada, "Gürün Gökpınar Gölü Sivas'ın nazar boncuğu, yerden kaynayan sular ve gölün görüntüsü insanı cezbediyor. Buranın çevre düzenlemesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 4 milyon liralık yatırımla yaptı. Burası bazı aylar 25 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Biz, aylık 50 bin, 100 bin insana ev sahipliği yapsın istiyoruz. Burası gerçekten muhteşem bir göl. Yaz kış 11 derece. Şu an yazda olduğumuz için tabii aşağısı biraz soğuk, aşağıda üşüdük. Ama aşağıdaki o berraklık, adeta akvaryum içinde yüzme hissi veriyor. Balıkları görebiliyorsunuz, suyun kaynadığı yeri görebiliyorsunuz. Bu su buradan çıkıp Darande'ye kadar gidiyor. Dolayısı ile muhteşem bir deneyim. Herkes Sivas'a mutlaka bir kere gelsin, Sivas'a gelen herkes de Gürün'de mutlaka Gökpınar Gölü'nü ziyaret etsin" dedi.