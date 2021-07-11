Çubuk'ta kurban kesim yerleri denetlendi, 200 kişiye kurban eğitimi verildi

Başkent'in et üretiminin önemli adreslerinden biri olan Çubuk'ta Çubuk Belediyesi Kurban Bayramı öncesinde örnek bir uygulamaya imza attı.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, örnek bir uygulamayla kurban kesim yerlerini denetleyerek işletmelere, üç günlük kurban bayramı süresince geçerli olacak şekilde "kurban kesim ruhsatı" belgelerini verdi.
BESİCİLERE ÜÇ GÜNLÜK KURBAN KESİM RUHSATI
Çubuk Belediye Başkanı Avukat Baki Demirbaş, SABAH ekibi ile birlikte kurban satış ve kesim yerlerini gezerek, yeni tip coronavirus (Covid-19) tedbirleri kapsamında, kurbanlıkların sevk ve sağlık kontrolü belgeleri ile kurban kesim yerlerinin istenilen şartlara uygun olup olmadığını inceledi.
İncelemelerin ardından koşulları yerine getiren 111 besiciye, üç günlük "kurban kesim ruhsatı" dağıtıldı.
Çubuk Belediyesi olarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini ve ilçede yüzlerce modern kurban kesim işletmeleri oluşturduklarını anlatan Baki Demirbaş, Başkent'in et üretiminde en önemli merkezlerden biri olan Çubuk'ta kurbanlıkların yetiştirilmesinden kesimine ve hatta paylara bölüp dağıtımına kadar her şeyin profesyonel bir şekilde yapılacağını kaydetti.
Demirbaş, işletmelerdeki tüm bu koşulların sadece Kurban Bayramı süresince değil yıl boyunca da Çubuk Belediyesi'nin yönlendirmesi, denetimi ve takibinde olacağını söyledi.
KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ TÜM TEDBİRLER ALINDI
Kurban Bayramı öncesinde ilçede bütün tedbirleri aldıklarını, mezbaha ve canlı hayvan pazarındaki kesimhane başta olmak üzere 111 besi çiftliğinde kurban kesimi yapılacağını aktaran Baki Demirbaş, yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:
"İlçemizde kurban kesimi yapacak 200 kişiye kesim ve parçalama eğitimi verildi. Bu yıl hem kurbanlık sayısı hem de kesim yapılan işletme sayımız arttı. Geçtiğimi yıl 96 olan kesim yapılan işletme sayımız bu yıl 111'e çıktı. Bu sene inşallah 20 bine yakın kurbanlık kesimi olmasını bekliyoruz. Hem Zabıta hem de Sağlık İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz işletmelerimizin denetimini yaptı. Eksikliklerin giderilmesi sağlandı, ruhsatların dağıtımı yapıldı.''
Kurban vecibesini yerine getirmek isteyen vatandaşların gönül rahatlığı ile ilçelerindeki işletmeleri tercih edebileceğini dile getiren Demirbaş, "Ankara'mızda ki tüm vatandaşlarımızı ilçemizin doğal yöntemlerle beslenen lezzetli etlerinin olduğu kurbanlıklarından almaya davet ediyorum. Ayrıca aldıkları kurbanlıkları gayet hijyenik, güvenilir, sağlıklı ve İslami şartlara uygun kesimlerin yapıldığı kesim yerlerinde gönül rahatlığıyla kestirebilirler'' dedi.
İŞ KAZALARI YAŞANMIYOR
İlçelerinde kesim ekiplerinin profesyonel ve kesim alanlarının da modern özelliklerde olması nedeniyle ciddi iş kazalarının yaşanmadığını ifade eden Demirbaş, "İlçemiz hayvancılık bölgesi olması nedeniyle üreticilerimiz yıllardır kurbanlık işi yapıyor. Bu bir meslek ve sektör haline geldi. İnsanlarımız kazandıklarıyla da işletmelerine yatırım yapıyorlar. Haliyle ilçemizde bu iş profesyonel anlamda yapılıyor. Bir taraftan da belediyemiz tarafından bu anlamda eğitimler veriliyor. Böyle olunca da ciddi anlamda kazalar yaşanmamaktadır'' diye konuştu.
"KURBANLIK SATIŞI, ÇUBUK EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR"
Kurbanlık satışının ilçe ekonomisine büyük bir katkı sağladığını anlatan Baki Demirbaş, ''Her kurban sezonunda ilçemize yaklaşık 150 milyonluk bir girdi sağlanıyor. Bu da hem istihdam açısından hem de ilçe ekonomisinin canlanması açısından çok önemli bir potansiyel. Biz bu nedenle insanlarımızı üretime yönlendirmeye çalışıyoruz'' ifadesini kulandı.
Başkan Demirbaş, Kurban Bayramı sürecinde belediye ekiplerince kesim yerleri ve çevre temizliği dezenfekte işlemlerinin devam edeceğini belirtti.
ÜNAL: "ÇUBUK TÜRKİYE'YE ÖRNEK"
Denetimlerde Baki Demirbaş'a eşlik eden Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Avukat Fatih Ünal ise, Çubuk Belediyesi'nin kurban bayramına yönelik Türkiye'ye örnek olacak çalışmalar yaptığına şahit olduğunu söyledi.
Çubuk'un üretim anlamında daha iyi yerlere gelmesi için çalışıldığını kaydeden Fatih Ünal, "Hakikaten arkadaşlarımız çok derli toplu güzel bir çalışma yapmışlar. İnşallah ben inanıyorum Çubuk daha iyi yerlere gelecektir. Kurban Bayramının da güzel geçmesini temenni ediyoruz. Hem besi çiftliği açısından hem de Ankaralılar açısından tesislerimiz gayet hijyenik. Vatandaşlarımız kurban bayramını Çubuk'ta kesim anlamında güzel bir şekilde geçirecekler diye düşünüyorum. Ben bu vesile ile hem Belediye Başkanımız Baki Bey'e hem ekibini hem de besi çiftliği sahiplerini tebrik ediyorum'' dedi.