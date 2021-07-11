Çubuk'ta kurban kesim yerleri denetlendi, 200 kişiye kurban eğitimi verildi

Çubuk Belediyesi olarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini ve ilçede yüzlerce modern kurban kesim işletmeleri oluşturduklarını anlatan Baki Demirbaş, Başkent'in et üretiminde en önemli merkezlerden biri olan Çubuk'ta kurbanlıkların yetiştirilmesinden kesimine ve hatta paylara bölüp dağıtımına kadar her şeyin profesyonel bir şekilde yapılacağını kaydetti.

Demirbaş, işletmelerdeki tüm bu koşulların sadece Kurban Bayramı süresince değil yıl boyunca da Çubuk Belediyesi'nin yönlendirmesi, denetimi ve takibinde olacağını söyledi.