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Giriş Tarihi: 11.7.2021 16:41 Son Güncelleme: 11.7.2021 16:43

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Kurban Bayramı tatilinin süresi açıklanacak

AA
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Kurban Bayramı tatilinin süresi açıklanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, kabine toplantısının ardından yapacağı millete sesleniş konuşmasında, Kurban Bayramı tatilinin süresini açıklaması bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine toplantısında, Kurban Bayramı tatili süresi başta olmak üzere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı programı ve ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması öngörülen toplantıda, ülke genelinde aşı programında gelinen nokta, Kovid-19 verileri ve yerli aşı çalışmaları değerlendirilecek.

Kurban Bayramı tatili süresi ve turizm sezonuna ilişkin değerlendirmelerin de yapılması beklenen toplantıda, ekonomideki gelişmeler ile güvenlik ve dış politikaya ilişkin konular da görüşülecek.

Başkan Erdoğan'ın, toplantının ardından yapacağı millete sesleniş konuşmasında, bayram tatili süresini açıklaması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Kurban Bayramı tatilinin süresi açıklanacak
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