Damada arkadaşlarından geleneksel eziyet

Afyonkarahisar
'ın Sandıklı
ilçesinde, düğünde damada arkadaşları tarafından yapılan "erkek eziyeti" geleneği sürdürülüyor. Yıllardır süregelen düğün geleneğinde dünyaevine giren damat, arkadaşlarının her isteğini yapmak zorunda kalıyor. Peruk takılan, dudağına ruj sürülen ve kadın kıyafeti giydirilen damada sokak ortasında yemek yaptırılıyor. Yerleri süpüren ve çay servisi yapan damat arkadaşlarına baklava yediriyor. Müzik eşliğinde oynayan damadın başında onlarca yumurta kırılıyor.
KIZIMIZI ÜZMESİN DİYE
Damadın arkadaşlarından Ahmet Mangal
, öncelikle damada yerleri temizlettirdiklerini anlatarak, "Ardından kilim serdiriyoruz. Kilim sermek öyle kolay değil. Sonra istediğimiz bir yemeği pişiriyor. Damada eziyet ediyoruz ki o da gelin kızımızı üzmesin. Atalarımızın bu geleneğini devam ettiriyoruz. Gelin kızımızı üzmeyeceği sözünü alıp, tebrik ederek evine uğurluyoruz" diye konuştu. Damat Bolat ise, "Bu eziyetten sonra eşime yardımcı olacağım ama eziyeti yapan arkadaşlarıma evlendiklerinde iki katını yapacağım" dedi