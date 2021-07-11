Düşman İHA’lara karşı İHTAR

Suriye
ve Irak
'ta yürütülen terörle mücadelenin yanında Azerbaycan
ve Libya
'da dengeleri değiştiren İHA ve SİHA'ları ile dünyanın yakın merceğine aldığı Türkiye
, düşman İHA'ları yok etmek için de İHTAR
'ı üretiyor. Aselsan
tarafından geliştirilen sistem, tehdit gördüğü drone'ları, tespit takip sensörleri ve komuta kontrol yazılımı aracılığıyla etkisiz hale getiriyor. Sistem, donanım ve yazılım olarak güncel durumlara kolaylıkla uyum sağlıyor. İHTAR ile tespit edilen İHA'nın geçmiş konumları da kayıt altına alınarak tehdidin nereden kaynaklandığı araştırılabiliyor. Birden fazla radarı yönetebilen sistem, kamera görüntülerinden drone tespit edebiliyor.