Evladımın hayallerini doğmamış bebeğini çaldılar

FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz kanlı gecesinde şehit ettiği 251 vatan evladından birisi de 36 yaşındaki polis Köksal Kaşaltı 'ydı. Dönemin Ankara İl Emniyet Müdürü'nün şoförlüğünü yapan Kaşaltı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 'ne atılan ikinci bombada şehit düştü. Acılı baba Hüseyin Kaşaltı oğlunun acısına dayanamayarak oğlundan 3 yıl sonra hayatını kaybetti. Köksal Kaşaltı'nın annesi Satı Kaşaltı (61) o geceyi ve aradan geçen 5 yılı gözyaşları içinde anlattı:Oğlumun eşi 2.5 aylık hamileydi. 4 yaşında da Ecrin adında kızı vardı. Şimdi 9 yaşında. Gelinim karnındaki çocuğu kaybetti. Hainler doğmamış torunumu da bizden çaldı. Acılarımız üst üste geldi. Evladımın hayalleri yarım kaldı. FETÖ'cüler de aynı acıyı yaşasınlar. Acısı da gururu da anlatılmaz.Gelinimin hamileliği sıkıntılı geçtiği için her gün yanına gidiyordum. O gün yine gittim, sabaha kadar umutla bekledik. Gece üçte aradım, "Merak etme annem Külliye 'nin önündeyim iyiyim" dedi. "Çelik yeleğini giy oğlum" dedim. Sabah 5'te mesaj "Güneş doğdu, teslim olmaya başladılar artık siz yatın" diye mesaj atmış. Ama bizim güneşimizin sonsuza dek batacağından haberimiz yokmuş.Sabah 7'de yürek sızısı ile kalktım. Polisler evimize gelmiş eşime "Köksal'ı getirmedik ama biz de senin oğlunuz" demişler. Eşim fenalaşmış hastaneye kaldırmışlar. Saat 10'da kapı çaldı, Köksal'ım geldi sanıp kapıya koştuk. Karşımızda Köksal değil, şehit haberini verenleri görünce dünyamız başımıza yıkıldı.Aradan 5 yıl geçti ama hâlâ dün gibi aklımda o gece. Her gün özlem ve tarifsiz bir acı ile yaşıyorum. Yüreğime düşen ateş gün geçtikçe büyüyor. Evlat acısı başka bir şeye benzemez derler ya doğruymuş. Her cuma şehitliğe gidiyorum. Şehitler ölmezmiş, nefesini hissediyor, sesini işitiyorum.Zorluklarla büyüttüm ben oğlumu. O da kızı aynı zorluğu çekmesin diye uğraştı. Evladımın hayallerini, hayatını, doğmamış bebeğini çaldılar. Her kapı çalınca Köksal'ıma koşuyorum. O bana ben de ona hiç kıyamazdım. ama vatan hainleri kıydı ikimize de. Bu can bu bedende olduğu sürece, bu şeref ve gururu başım dik taşıyacağım.