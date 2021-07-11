FETÖ'ye yönelik dev operasyon başladı! Günün ilk saatinde düğmeye basıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Kuvvet Komutanlıkları ile sağlanan koordinasyon ve veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler neticesinde tespit edilen, başta Yargıtay 16. Ceza Dairesinin açıkça delil kabul ettiği tesadüfle açıklanmayacak şekilde, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller (itirafçı ifadesi vb) de bulunan şüpheliler tespit edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK yapılanmasını oluşturduğu belirtilen bu şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.

2'si Yarbay, 1'i Binbaşı, 2'si Yüzbaşı, 8'i Üsteğmen, 5'i Teğmen, 54'ü Astsubay, 14'ü Uzman Çavuş rütbesinde; 16'sı Deniz Kuvvetleri, 26'sı Kara Kuvvetleri, 20'si Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına, 21'i Jandarma Genel Komutanlığı, 3'ü Sahil Güvenlik Komutanlığı'na mensup 57'si muvazzaf 86 asker şahıs ile 143'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere 229 şüpheli hakkında operasyon başlatıldı.

Saat 01.00 itibariyle İzmir Emniyet Müdürlüğü TEM, Organize, Mali Şube Müdürlükleri ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile birlikte eş zamanlı harekete geçildi. Yakalama ve gözaltı talimatını uygulamaya koyan ekipler adreslere baskınlar yapmaya başladı. Operasyon tüm hızıyla sürüyor.