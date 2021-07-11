İmar komisyonu süre istedi, CHP’li başkan yarım saat verdi

Neredeyse tüm Meclis toplantıları olaylı geçen Bilecik
Belediyesi'nde bir skandala daha imza atıldı. Bilecik Pelitözü Mahallesinde yaklaşık 5 bin 500 dönümlük alanı imara açmaya çalışan CHP'li Başkan Semih Şahin
, konuyu meclise taşıdı. Mecliste yapılan oylamada imar konusu komisyona havale edildi. Dosyaları inceleyen ve bölgenin imar düzenlemesine vatandaşlardan itirazlar geldiğini belirten komisyon üyeleri hazırladıkları raporda Meclis'ten ek süre talep etti. İmar komisyonunun, dosyayı detaylarıyla incelemek için ek süre istemesi üzerine CHP'li Şahin, benzeri görülmemiş şaka gibi bir uygulamayı devreye soktu. Şahin, "Ben imar komisyonumuzun etkinliğine güveniyorum. Birazdan vereceğimiz yarım saatlik meclis arasında bu konuyu oturup değerlendireceklerini ve bir karara bağlayacaklarını düşünüyorum. Aradan sonra komisyon, verdiği kararı bildirsin. Size yarım saat ek süre veriyorum" diyerek, yarım saatlik süreyi meclisin oyuna sundu ve CHP'li üyelerin oy çokluğuyla kabul ettirdi. Yapılan şok uygulamayla neye uğradığını şaşıran Cumhur İttifakı Meclis
üyeleri duruma müdahale etmek istedi. İmar konusunun incelenmesi ve araştırılması için istenen ek sürenin yarım saat olamayacağını söyleyen, böyle bir uygulamanın bir benzerinin daha olmadığını ve bunun demokrasi anlayışına ters olduğunu söyleyen AK Parti ve MHP'li Meclis üyelerinin mikrofonları, Şahin'in talimatıyla tek tek kapattırıldı.