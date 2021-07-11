Son dakika | Bayram tatili süresi kaç gün olacak? Gözler Başkan Erdoğan'da: İşte muhtemel tarih...

Gelen son dakika haberine göre; Bayram Tatili ile ilgili tarih netleşmeye başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde... Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım." ifadelerini kullanmıştı...
A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş'ın aktardığı bilgilere göre; Bayram tatilinin 15 Temmuz'dan başlayıp, 26 Temmuz Pazartesi gününe kadar 11 günlük bir tatil şeklinde olması planlanıyor.
Bayram tatili kaç gün olacak? Bayram tatili birleştirildi mi? İşte cevabı | Video
TURİZM İÇİN İLAÇ OLABİLİR
Tatilin birleştirilmesi ile hem bayram ziyaretleri hem de birkaç günlük tatiller yapabilecek olan vatandaşların iç piyasada pandemi kaynaklı durgunluğa da ilaç olabileceği değerlendiriliyor.
BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KISITLAMASI OLACAK MI?
Uzun süredir dünyayı esir alan koronavirüs pandemisi nedeniyle vatandaşların Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı ya da herhangi bir kısıtlama olup olmayacağına ilişkin sorularına karşılık da İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban bayramına dair herhangi bir sokağa çıkma yasağı ya da kısıtlamanın söz konusu olmadığı, kademeli normalleşmede var olan aşamanın kurban bayramı süresince de devam edeceği belirtildi.