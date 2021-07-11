Giriş Tarihi: 11.7.2021 19:57Son Güncelleme: 11.7.2021 19:58
Son dakika: Kovid-19'la mücadele kapsamında toplam 5 milyon 131 bin 997 aşı uygulandı
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Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında, son bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 5 milyon 131 bin 997 aşı uygulandığını açıkladı.
Son dakika haberleri: Kovid-19'la mücadelede, son bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 5 milyon 131 bin 997 aşı uygulandı.
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Son dakika: Kovid-19'la mücadele kapsamında toplam 5 milyon 131 bin 997 aşı uygulandı