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Giriş Tarihi: 11.7.2021 19:57 Son Güncelleme: 11.7.2021 19:58

Son dakika: Kovid-19'la mücadele kapsamında toplam 5 milyon 131 bin 997 aşı uygulandı

Son dakika: Kovid-19'la mücadele kapsamında toplam 5 milyon 131 bin 997 aşı uygulandı

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında, son bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 5 milyon 131 bin 997 aşı uygulandığını açıkladı.

Son dakika haberleri: Kovid-19'la mücadelede, son bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 5 milyon 131 bin 997 aşı uygulandı.

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Son dakika: Kovid-19'la mücadele kapsamında toplam 5 milyon 131 bin 997 aşı uygulandı
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