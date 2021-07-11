Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MSB duyurdu! Gara'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 11.7.2021 19:33 Son Güncelleme: 11.7.2021 19:34

Son dakika: MSB duyurdu! Gara'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: MSB duyurdu! Gara'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: Irak'ın kuzeyindeki Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist Hava Kuvvetleri'nin düzenlediği hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz. Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: MSB duyurdu! Gara'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA