Türk Hava Kuvvetleri'nin gözbebeği Türk Yıldızları akrobasi timi, Kayseri'de selamlama ve gösteri uçuşu yaptı.

Koranavirüs tedbirleri kapsamında kalabalık oluşturulmaması için yer belirtilmeyen gösteri, Kayseri'nin tamamından izlenebildi.

Türk Yıldızları kayseri semalarında ilk olarak ay ve yıldız çizdi. Vatandaşlar Türk Yıldızlarının gösterisini cep telefonları ile fotoğrafladı.

Türk Yıldızları ters tırmanış, çift kesişim, üç boyutlu sema hareketlerini sergilediler.

Yaklaşık yarım saat süren gösteri uçuşunun ardından Türk Yıldızları selamlama yaparak Erkilet Havaalanı'na döndüler.