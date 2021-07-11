Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Türk Yıldızları Kayseri semalarında
Giriş Tarihi: 11.7.2021 15:42

Türk Yıldızları Kayseri semalarında

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Türk Yıldızları Kayseri semalarında

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ve akrobasi timi Türk Yıldızları Kayseri'de gösteri uçuşu yaptı. Kayseri semalarını inleten Türk Yıldızları gökyüzüne ay yıldız çizdi.

Türk Hava Kuvvetleri'nin gözbebeği Türk Yıldızları akrobasi timi, Kayseri'de selamlama ve gösteri uçuşu yaptı.

Koranavirüs tedbirleri kapsamında kalabalık oluşturulmaması için yer belirtilmeyen gösteri, Kayseri'nin tamamından izlenebildi.

Türk Yıldızları kayseri semalarında ilk olarak ay ve yıldız çizdi. Vatandaşlar Türk Yıldızlarının gösterisini cep telefonları ile fotoğrafladı.

Türk Yıldızları ters tırmanış, çift kesişim, üç boyutlu sema hareketlerini sergilediler.

Yaklaşık yarım saat süren gösteri uçuşunun ardından Türk Yıldızları selamlama yaparak Erkilet Havaalanı'na döndüler.

ARKADAŞINA GÖNDER
Türk Yıldızları Kayseri semalarında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA