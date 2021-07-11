Tosuncuk’un ağabeyi Uruguay’dan istendi

Çiftlik Bank
vurgunu bir kez daha önemli bir yazıda uluslararası boyuta taşındı. Tosuncuk lakaplı Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın
'ın tutuklanmasının hemen ardından Uruguay
'da gözaltına alınan ağabeyi Fatih Aydın
için mahkeme, iade talepnamesi düzenledi. Mahkeme iade talepnamesinde davanın kronolojisi, sanıkların rolleri, yapılan büyük vurgunu anlatarak Uruguay'dan örgütün 2 numarasını istedi. Talepnamede, suç yeri, tarihi gibi temel bilgiler verilirken Fatih Aydın'ın 75 bin 260 yıla kadar hapsi istendiği anlatıldı. Gösterilecek işbirliği için teşekkür edilen yazı Uruguay'a gönderildi. Şimdi oradan gelecek yanıt beklenirken iki ihtimal ön plana çıkıyor. Hakkında kırmızı bülten bulunan Fatih Aydın ya sınır dışı edilecek ya da iade talebi doğrultusunda tıpkı kardeşi Mehmet Aydın gibi özel ekiplerce getirilecek.