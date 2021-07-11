Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Başkan Erdoğan'a övgüler: Çok şeyi başarmış bir lider

"KONUKSEVER VE İÇTEN BİR İNSAN"

Başkan Erdoğan ile birçok kez görüştüğünü ve en son Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlandığını anlatan Dendias, "Başkan Erdoğan her şeyden önce, kişisel düzeyde konuksever bir insan. Kişisel ilişkilerde içten bir insan olduğunu söyleyebilirim. Diğer yandan, Yunanistan, bölgedeki politikasıyla kökten ve kesin olarak aynı fikirde değil. Bunu açıkça söylemeliyiz. Bu samimi bir düşünce. Herkes kendi görüşlerini söyler" dedi.