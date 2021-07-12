Sağlık Bakanlığı son dakika 12 Temmuz koronavirüs tablosu verileri kamuoyu tarafından merak ediliyor. Pandemi başından bu yana Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla açıklanan en son Türkiye corona virüs tablosu verileri "12 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 12 Temmuz koronavirüs tablosu ve bugünkü Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları.
Sağlık Bakanlığı son dakika 12 Temmuz koronavirüs tablosu verileri ile bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları henüz paylaşılmadı. Bakanlık tarafından 12 Temmuz korona son durum verileri açıklandığında tüm detaylarıyla burada olacak…
VAKA SAYISI: 5 bin 261
VEFAT SAYISI: 37
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 242
VAKA SAYISI: 5 bin 530
VEFAT SAYISI: 37
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 217
VAKA SAYISI: 5 bin 670
VEFAT SAYISI: 59
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 126
VAKA SAYISI: 5 bin 171
VEFAT SAYISI: 48
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 012
VAKA SAYISI: 5 bin 160
VEFAT SAYISI: 52
İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 636
VAKA SAYISI: 5 bin 299
VEFAT SAYISI: 51
İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 446
VAKA SAYISI: 4 bin 678
VEFAT SAYISI: 35
İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 735
VAKA SAYISI: 4 bin 418
VEFAT SAYISI: 50
İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 161