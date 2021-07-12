Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri 15 şüpheli gözaltında!
Giriş Tarihi: 12.7.2021 11:37

15 şüpheli gözaltında!

EMİR SOMER EMİR SOMER
15 şüpheli gözaltında!

İstanbul’da bir döner şirketini yağmalayan 18 kişilik suç örgütü çökertildi. 15 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun Sedat Peker Suç Örgütü’ne yönelik düzenlendiği açıklandı.

İstanbul'da bir döner şirketini yağmalayan 18 kişilik suç örgütü çökertildi. 15 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun Sedat Peker Suç Örgütü'ne yönelik düzenlendiği açıklandı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; iddialara göre bir döner şirketini yağmalayan 18 kişilik suç örgütüne operasyon düzenledi. 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin restoran zincirine sahip olan söz konusu döner şirketini yağmaladıklarının belirlendiği açıklandı. Firari üç şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. 15 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun Sedat Peker Suç Örgütü'ne yönelik düzenlendiği açıklandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
15 şüpheli gözaltında!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA