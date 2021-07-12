15 şüpheli gözaltında!

İstanbul'da bir döner şirketini yağmalayan 18 kişilik suç örgütü çökertildi. 15 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun Sedat Peker Suç Örgütü'ne yönelik düzenlendiği açıklandı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; iddialara göre bir döner şirketini yağmalayan 18 kişilik suç örgütüne operasyon düzenledi. 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin restoran zincirine sahip olan söz konusu döner şirketini yağmaladıklarının belirlendiği açıklandı. Firari üç şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. 15 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun Sedat Peker Suç Örgütü'ne yönelik düzenlendiği açıklandı.