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Haberler Gündem Haberleri 16 Temmuz tatil mi? 15 ve 16 Temmuz resmi tatil olacak mı?
Giriş Tarihi: 13.7.2021 00:31 Son Güncelleme: 13.7.2021 00:32

16 Temmuz tatil mi? 15 ve 16 Temmuz resmi tatil olacak mı?

16 Temmuz tatil mi? 15 ve 16 Temmuz resmi tatil olacak mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle resmi tatil olan 15 Temmuz 2021 Perşembe gününün ardından 16 Temmuz Cuma gününe ilişkin tatil olup olmayacağı merak konusu olarak “16 Temmuz tatil mi?” sorusu üzerinden yoğun olarak araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Bugünkü kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin beklenen bilgiler, ulusa sesleniş konuşmasında duyurdu. Kamuoyu tarafından merak edilen “16 Temmuz tatil mi?” sorusu yanıtları ve merak edilen detaylar.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle her yıl 15 Temmuz tarihinde resmi tatil uygulanmaktadır. Bu yıl Kurban Bayramı tatiliyle birleştirilme durumu olup olmadığını öğrenmek isteyenler "16 Temmuz tatil mi?" sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

16 TEMMUZ TATİL Mİ?

Bu yıl 16 Temmuz resmi tatil olacak mı? sorusunun yanıtları ve diğer tüm detaylar şöyle;



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası yapılan ulusa sesleniş konuşmasında 15 Temmuz 2021 Perşembe gününün resmi tatil olduğu ancak 16 Temmuz 2021 Cuma gününün resmi tatil olmayacağını açıkladı.



KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Vatandaşlarımız 16 Temmuz Cuma akşamından, 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatil olacaklar.

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16 Temmuz tatil mi? 15 ve 16 Temmuz resmi tatil olacak mı?
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