16 Temmuz tatil mi? 15 ve 16 Temmuz resmi tatil olacak mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle her yıl 15 Temmuz tarihinde resmi tatil uygulanmaktadır. Bu yıl Kurban Bayramı tatiliyle birleştirilme durumu olup olmadığını öğrenmek isteyenler "16 Temmuz tatil mi?" sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

16 TEMMUZ TATİL Mİ?

Bu yıl 16 Temmuz resmi tatil olacak mı? sorusunun yanıtları ve diğer tüm detaylar şöyle;