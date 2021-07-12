251 genç, 15 Temmuz şehitleri için koştu

İstanbul
Valiliği, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 15 Temmuz Derneği
ile Türkiye Gençlik Vakfı
'nın (TÜGVA) düzenlediği "Vatan Koşusu" ile 15 Temmuz'da şehadete yürüyen 251 şehit anıldı. Çamlıca'da bulunan, Türkiye'nin en büyük bayrağından altında buluşan 251 sporcu ve TÜGVA üyeleri, üzerinde 251 şehidin isminin yazılı olduğu tişörtlerle koşuya başladı. Kısıklı, Altunizade
ile Nakkaştepe güzergahından Şehitler Makamı'na gelen sporcular, burada Türk bayrağını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya teslim etti. Yerlikaya, bayrağı teslim aldıktan sonra öperek, alnına koydu. TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu "Bu darbe girişiminin içinde olan herkesi lanetliyoruz. Rabbim bir daha böyle bir süreci ülkemize milletimize yaşatmasın. İnşallah bundan sonraki süreçte de 15 Temmuz'u unutturmamak için bu tür etkinlikler, faaliyetler ve ortak çalışmalar sürdüreceğiz" dedi. Program, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'nın Kuran-ı Kerim okuması ve dua etmesiyle tamamlandı.