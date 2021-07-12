77 yıl sonra duygulandıran buluşma! 96 yaşındaki emekli müfettiş Kemal Özdemir'e okul sürprizi

Kayseri Pazarören Köy Enstitüsünün ilk mezunlarından olan 97 yaşındaki emekli müfettiş Kemal Özdemir'e evlatlarız 77 yıl sonra yuvası kabul ettiği okuluna götürerek sürpriz yaptı. Alzheimer hastası olan Kemal öğretmen, 12 yaşında yatılı olarak girdiği ve öğretmen olarak çıktığı oklunu görünce duygu dolu anlar yaşadı.

Türkiye'de ilkokul öğretmeni yetiştirmek üzere 1940 yılında kurulan, 1946'da yapısı değiştirilen ve 1954 yılında tamamen kapatılan 21 Köy Enstitüsü, Türkiye'ye önemli profesör, şair, yazar ve bilim adamları yetiştirdi. Kayseri Pazarören'deki Köy Enstitüsünden mezunlar olanlar yüzlerce kişi, halen binaları ayakta olan ve Anadolu Lisesi olarak hizmet veren Köy Enstitüsü ile bağlarını koparmadı.

MEZUNİYETİNDEN 77 YIL SONRA KÖY ENSTİTÜSÜNDE

Kayseri'de bir çok sanatçı, şair, yazar ve profesörü yetiştiren Pazarören Köy Enstitüsü'nün ilk mezunlarından olan 96 yaşındaki Kemal Özdemir, 5 yıl önce Alzheimer hastalığına yakalandı. Pazaröreen Köy Enstitüsünden öğretmen olarak mezun olduktan sonra Türkiye'nin dört bir yanından görev yapan ve daha sonra ilköğretim müfettişi olan Kemal Özdemir, 4 oğlu ve bir kızına ömrü boyunca Pazarören Köy Enstitüsü'nü anlattı. Babalarının kendisini hayata hazırlayan okuluna olan aşkını bilen çocukları ise Kemal Özdemir'i 77 yıl sonra mezun olduğu okula götürerek sürpriz yaptılar.

"HEM OKUDUK HEM DE OKLUMUZU YAPTIK"

Hayatının en güzel günlerini geçirdiği Pazarören Köy Enstitüsü'nü görürü görmez tanıyan Kemal Özdemir, sevinci ve hüznü bir arada yaşadı. Köy enstitüsü'nün ana binasını gören Kemal Özdemir; "Bu binayı öğrenciler olarak biz yaptık. Hem okuduk, hem de okuduğumuz binaları inşa ettik" dedi. 90 kilometre uzaklıktaki Sarıoğlan İlçesi Karaözü Köyünden aşağında çarıkla 3 günde yürüyerek okuluna geldiğini söyleyen Kemal Özdemir, Köy Enstitüsünden geriye kalan tarihi binaları görünce adeta zamanda yolculuğa çıktı.

"AYAKKABI, İÇ ÇAMAŞIRI VE PİRİNCİ İLK KEZ BURADA GÖRDÜK"

Yokluk ve kıtlığın olduğu bir dönemde daha 12 yaşındayken ailesinin kendisin Pazarören Köy Enstitüsü'ne emanet ettiğini belirten Kemal Özdemir'e okul ziyaretinde eşlik eden yeğeni Meral Özdemir; "1940 yıllarda bozkırda yokluk ve sefalet varken. Amcamla birlikte köyümüzden 17 çocuk, Pazarören Köy Enstitülerine kaydoluyor. Hayatlarında görmedikleri ayakkabı ve iç çamaşırı ile ilk defa orada tanışıp kullanıyorlar. Bu zor şartlarda hepsi okullarını başarıyla tamamlayıp mezun oluyorlar ancak, o zor şartlarda eğitim aldıkları Köy Enstitüleri içlerinde hep bir özlem olarak kalıyor. Köy Enstitüsünde sağlık, ilk yardım, marangozluk, gibi her alanda tam donanımlı yetiştiriliyorlar. Amcamdan biz yıllarca Köy Enstitüsü anılarını dinledik.

HAK VUKU BULMADAN OKULUNU GÖRSÜN İSTEDİK

Amcasının 96 yaşına geldiğini ve yaşa bağlı rahatsızlıklarının bulunduğunu belirten Emekli Öğretmen Meral Özdemir; "Amcam ömrü boyunca bizlere hep okulunu anlattı. Okulu onun ruhunda o kadar çok izler bırakmış ki, Alzheimer'a yakalanmasına rağmen, halen hatırladıkça okulundan bahsetmeye devam ediyor. Amcam köy enstitüsü sayesinde önce öğretmen sonra müfettiş oldu. Ülkenin dört bir yanında yıllarca görev yaptı. 4 oğlu ve bir kızı oldu ve hepsini de okuttu. Kuzenlerimle birlikte amcam için hak vuku bulmadan kendisini okuluyla buluşturduk. Sürpriz yapıp Pazarören Köy enstitüsü'ne getirdik. Orada çok duygulandı. Biranda uzaklara dalıp gitti. Kim bilir o anda orada geçirdiği günler onu alıp götürdü. Kendisi çok mutlu oldu, onunu mutluluğu da bizi mutlu etti" dedi.

KÖY ENSTİTÜSÜNÜ YILLARCA KALEMA ALMIŞ

Amcasının yıllarca kendilerine Köy Enstitüsü sayesinde nasıl çok yönlü yetiştiğini anlattığını belirten Emekli Öğretmen Meral Özdemir; "Amcamı vefat etmeden önce okulunu gezdirelim istedik. Köy Enstitüsüne gelince bazı yerleri hatırlardı. Bu ağaçları biz diktik, bu binaları biz yaptık dedi. Amcamın anı defteri vardı. O deftere o kadar detaylı şeyler yazmış ki. Biz o defterin fotokopilerini B-içindeki bilgilerden faydalanılması için müdür beye verdik. Okulun ilk müdürü, yöneticileri ve öğrencileri kim hepsini tek tek yazmış. Yıllarca koca bir defter yazmış. O defterde tarihi bilgiler var. Kuzenlerim, amcama nasıl gözü gibi bakıyorlarsa o deftere de gözleri gibi bakıyorlar. Köy Enstitüsü'nde 3 saat kaldık. Köy Enstitüsü'nün yerini alan Pazarören Anadolu Lisesi'nin Müdürü Hayrettin Acet bey amcama diplomasındaki fotoğrafını büyüttürüp çerçeveletip hediye olarak verdi. Ona da çok sevindi. Pazarören'den bizim köyden yaklaşık 67 kişi mezun olmuş. Bunun 17'si ilk mezunlardan. Benim amcamda bu ilk mezunlar arasında yer alıyor. Bu 17 kişinin yüzde 90'ı müfettiş oldu. Türkiye'nin değişik yerlerinde müfettişlik yaptılar" diye konuştu.

KÖY ENSTİTÜLERİ YENİDEN AÇILMALI

Kendisinin Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olduğunu belirten Meral Özdemir:;"Biz konuları ezberletilip sınava girdik ve geçtik. Bugün bir öğrenci merdivenden düşüp bayılsa ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bu köy enstitüsünden sanatçılar, profesörler, yazarlar, şairler, gazeteciler yetişti. Türkiye'nin bir çok ünlü ismi bu enstitülerden çıktı. Bu kurumların yaşatılması bu ülkenin gelişmesi için gerekli. Biran önce ezberi eğitimden çıkılıp köy enstitülerindeki gibi uygulamalı eğitime geçilmeli. O dönemde öğrenciler devlet kendilerini hiç bir para almadan yetiştirdiği için devletine, milletine candan bağlı kaldılar. Devlete ve millete minnet duygusuyla hizmet verdiler" dedi.