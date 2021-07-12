Ağrı'da uyuşturucu operasyonu: 6 zanlı tutuklandı

Ağrı'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 6 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.





Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada,"İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan kapsamlı projeli çalışmalarda; 5 şüpheli şahsa CMK135 tedbiri uygulanmış olup; 9 ara yakalama yapılarak 8 şüpheli şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılmış, 14,36 gram Metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Dosyalar kapsamında uyuşturucu madde ticareti suçundan 6 şüpheli şahısa eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş ve yapılan operasyonda 6 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Yapılan aramalarda; 5.85 gram gelen Metamfetamin maddesi, 100 Adet kilitli poşet ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirilmiştir. Şüpheli 5 şahıs ve 13 farklı suçtan aranması olan 1 şüpheli şahısta dahil olmak üzere toplam 6 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir"denildi.