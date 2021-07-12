AK Parti’den Z kuşağı atağı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi
'nde Türkiye Gençlik Zirvesi
'nde gençlerle buluşuyor. Gençlere önemli mesajlar verecek olan Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda ise parti kurmaylarına muhalefetin "Erdoğan gençleri anlamıyor", "Gençler AK Parti
'ye oy vermiyor" şeklinde yürüttüğü kara propagandayı çürütecek çalışma yapmasını istedi. Edinilen bilgiye göre, gençlere eski Türkiye anlatılacak. AK Parti daha önce yaptırdığı çalışmada gençlerin oy kullanmasında ailelerinin yüzde 75 etkisinin olduğu belirlemişti. Bu kapsamda özellikle 2023
seçimlerinde ilk kez oy kullanacak gençlerin aileleriyle temas kurulması hedefleniyor. Gençlerin sıklıkla kullandığı sosyal medyada aktif kullanılacak. Hazırlanacak kısa videolarla AK Parti'nin 19 yıllık iktidarında ulaşımda sağlığa, eğitimden savunma sanayine kadar pek çok alanda yaptığı projeler anlatılacak.