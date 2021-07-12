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Giriş Tarihi: 12.7.2021 09:41

Alanya'da 15 Temmuz Demokrasi adına satranç turnuvası

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya'da 15 Temmuz Demokrasi adına satranç turnuvası

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde AK Parti Gençlik Kolları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Adına Düzenlenenen Ödüllü satranç turnuvasında kazananların madalya ve kupaları yapılan törenle verildi.

Alanya AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cemal Yeniacun ve yönetiminin; İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu'nun desteğiyle düzenlediği iki kategoriden oluşan, 12 yaş altı ve açık yaş olmak üzere, Ödüllü Satranç Turnuvası 10-11 Temmuz günleri arasında gerçekleşti.

Heyecanlı geçen bu iki gün sonunda, son turu bugün gerçekleşen Ödüllü Satranç Turnuvasında her iki kategoride de dereceye giren sporcularımıza ödülleri, madalyaları ve kupaları takdim edildi.

Turnuvaya Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Yusuf Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Sayın Mustafa Toklu ve Yönetimi de katıldı.

Başkan Yeniacun, Satrancın ülkemizde gelişmesini istiyor ve destekliyoruz, gençlerimize özellikle bu pandemi döneminde bir nebze de olsa spor dallarıyla bir araya getirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz, diye konuştu.
Ödülleri AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, İlçe Başkan Yardımcıları Ferit Yücel Ergün, Halil İbrahim Toprak ve Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Cemal Yeniacun takdim etti.

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Alanya'da 15 Temmuz Demokrasi adına satranç turnuvası
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