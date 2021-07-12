Alanya'da Kur’an kurslarına büyük ilgi

Antalya'nın Alanya İlçe Müftülüğü'ne bağlı cami ve Kur'an kurslarında, Kur'an-ı Kerim, İslam inanç esasları, ibadet, ahlak ve Hz. Muhammed'in (s.a.s.) hayatı (siyer) gibi derslerin işlendiği Yaz Kur'an kurslarında öğrenciler hem eğleniyor hem öğreniyor.

Yaz Kur'an kursuna gelen öğrencilerin sıkılmamaları ve derse devamlılıklarını sağlamak amacıyla Alanya Müftülüğü ve Alanya Gençlik Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile çeşitli etkinlikler düzenlenerek çocukların Kur'an kurslarını sevmeleri ve tatil havasında geçmesi sağlanıyor. Öğrenciler bilişsel, kişisel ve duyuşsal gelişim düzeylerine uygun olarak basketbol, voleybol, masa tenisi, ok atma, halat çekme, satranç ve sokak oyunları gibi çok sayıda aktivite yapma imkanı yakalıyor.

Öğrencilerin moral ve motivasyonunu yüksek tutmak amacıyla hayırseverler ve öğreticilerimizin destekleriyle de çeşitli ikramlar ve sürprizler yapılıyor.

Yaz Kur'an kursunu çok sevdiklerini ve oldukça mutlu olduklarını belirten öğrenciler ise etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek memnuniyetlerini ifade ediyor.



MÜFTÜ İLHAN'DAN TEŞEKKÜR



Yaz Kur'an Kurslarını ziyaret eden ve son olarak Cikcilli Mahallesi Şanlı Camii'nde gençlerle bir araya gelen Alanya Müftüsü Dr. İhsan İlhan şu ifadelere yer verdi: "Müftülüğümüze bağlı cami ve Kur'an kurslarında, Kur'an-ı Kerim, İslam inanç esasları, ibadet, ahlak ve Hz. Muhammed'in (s.a.s.) hayatı (siyer) gibi derslerin işlendiği Yaz Kur'an kurslarımız 5 Temmuz itibariyle başladı.



Yaz Kur'an kurslarımıza gelen öğrencilerin sıkılmamaları, moral ve motivasyonlarının yüksek tutulması ve derse devamlılıklarını sağlamak amacıyla öğrencilerin bilişsel, kişisel ve duyuşsal gelişim düzeylerine uygun olarak sosyal, kültürel ve sportif içerikli etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bu etkinliklerin düzenlenmesine her zaman destek veren Alanya Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Eşref Sarı'ya, Gençlik Lideri Mehmet Ergül'e, Müftülüğümüz Gençlik Koordinatörü Turan Topçuoğlu'na ve gençlik merkezi çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" dedi.