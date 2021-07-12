Alevlerin arasından 10 kişi kurtarıldı!

Niğde'de bir apartmanın dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 10 kişi kurtarıldı.

Yangın akşam saatlerinde merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi Özbelde mevkiinde bulunan 7 katlı apartmanın 6'ıncı katında meydana geldi. Yükselen dumanları gören çevre sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın başladığında aynı kattaki dairelerde bulunan 4 ü çocuk toplam 10 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldılar.

Dumandan etkilenen 10 kişi sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındılar.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangı sonucunda apartman dairesi tamamen kullanılamaz hale geldi.