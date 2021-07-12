Bakan Gül: "Bir milyon 14 bin dosyada uzlaşma sağlandı"

Adalet Bakanı Gül, 3'üncü Uzlaştırma Uygulamaları Değerlendirme Toplantısı ve Uzlaştırma Ödül Törenine katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Gül, uzlaştırmada elde edilen verilerin uyuşmazlıkların hızlı ve dostane bir şekilde çözülmesine verilen önemi bir kez daha gösterdiğine dikkat çekerek, şu verileri paylaştı: "1 Ocak 2017 tarihinden bugüne kadar toplam bir milyon 14 bin dosyada uzlaşma sağlanmıştır. 2017'den bugüne uzlaştırma kurumu sayesinde karşı tarafı da sayarsak 2 milyon taraf uzlaşmış demektir. 2017'de yüzde 80 ile başlayan müzakere başarı oranı bugün itibariyle yüzde 85'e ulaşmıştır. Barışçıl yöntemlerle çözüme ulaştırılmasının yaygınlaşması bizleri de ayrıca mutlu etmektedir."

YIL SONUNA KADAR 5 BİN UZLAŞTIRMACI SİSTEME DAHİL OLACAK

Bakan Gül, halihazırda 27 bin 376 uzlaştırmacının olduğu bilgisini paylaşarak, yıl sonuna kadar sınav sonrasında sisteme dahil olacak 5 bin yeni uzlaştırmacı ile birlikte sistemin daha da güçleneceğini kaydetti. Gül, "Mevcutların hakkı korunarak bundan sonra uzlaştırmacı olabilmek için hukuk fakültesi mezunu olmak şartı önümüzde hedef olarak durmaktadır. Böylece bu kurumun daha da güçleneceğine inanıyoruz. Mevcut arkadaşlarımızdan istifade etmeye devam edeceğiz" dedi.

REFORM ÇALIŞMAMIZ BAŞLAYIP BİTEN BİR ÇALIŞMA DEĞİL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sürekli reform anlayışı ile çalıştıklarını söyleyen Bakan Gül, "Özellikle yargı paketleri çerçevesinde Meclis'te kanunlaşan tüm bu süreç 2023 yılına kadar güven veren, erişilebilir adalet hedefine ulaşıncaya kadar kesintisiz bir şekilde devam edecektir. Reform çalışmamız başlayıp biten bir çalışma değildir. Gerek yasal düzenlemeler gerek uygulamalarla bu konuda çok önemli adımları hep birlikte atmış olacağız. Meclis'in iradesine beklediğimiz konularda önümüzdeki yasama döneminde de bunların yasalaşacağına ve uygulayıcıların da sahip çıkacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

İDARİ SULH MEKANİZMASI

Uzlaştırma ile benzer bir özellik arz eden idari sulh mekanizmasını kurma hedeflerinin gerçekleşmesini yakından takip ettiklerini belirten Gül, "Vatandaş devleti mahkeme etmeden önce vatandaş devletle masaya oturacak. Devlet vatandaşı ile mahkemelik olmadan önce aynı uzlaştırmada olduğu gibi idari meselelerde de vatandaş devletle, devlet vatandaşla mahkemelik olmadan önce bir masa etrafında oturarak meselenin konuşulması, uyuşmazlığın çözülmesini önemsiyoruz. Bu konuda da gerekli yasal düzenlemeler de gecikmeksizin Meclis'in idaresiyle kanunlaşacaktır" açıklamasında bulundu.

HAKİM VE SAVCILARA COĞRAFİ TEMİNAT

Bakan Gül, hakim ve savcılara coğrafi teminat, hakim ve savcı yardımcılığı gibi önemli düzenlemelerin önümüzdeki dönemde kanunlaşmasını beklediklerini söyledi.

BUCA CEZAEVİNİ KAPATTIK

Buca Cezaevini kapatma kararı aldıklarını kaydeden Bakan Gül, "Yıllardır Buca'da şehrin ortasında kalan bir cezaevimiz var ve yaklaşık 4 bin vatandaşımızın orada cezaevinde kaldığını hepimiz biliyoruz. Bu cezaevi 1959 yılından beri faaliyet gösteren bir cezaeviydi. Bakanlığımız olarak İzmir'in bu talebini dikkate alarak ve depreme dayanıklılığı ve çağdaş modern infazdan da uzak bir şekilde olan bu cezaevi İzmir'e yakışmıyordu. Artık Buca Cezaevini kapatma kararı aldık ve kapattık. En güzel şekilde nasıl değerlendirilecekse o şekle getirdik. Oraya mahkum, tutuklu almama kararımız var. İzmir için hayırlı olsun. Şehrin içinde kalan bu yapı artık cezaevi değil, daha güzel şekilde değerlendirilmiş olacak" diye konuştu.