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Giriş Tarihi: 12.7.2021 10:43

Balık tutarken nehre giren kişi boğuldu

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Balık tutarken nehre giren kişi boğuldu

Hatay’da Asi Nehri’nde balık tutarken, nehre giren Suriye uyruklu bir kişi boğularak can verdi. Olay Antakya Merkez’de gerçekleşti.

Hatay'da Asi Nehri'nde balık tutarken, nehre giren Suriye uyruklu bir kişi boğularak can verdi. Olay Antakya Merkez'de gerçekleşti.

Sümerler Mahallesi, Amfi Tiyatro yakınlarından geçen Asi Nehri'nde serpme denilen balık tutma aracı ile balık avlayan Suriye Uyruklu B.H.'nin Kullandığı serpme suda takıldı. Serpmeyi kurtarmak için nehre giren B.H. akıntıya kapılarak boğuldu. Nehirde B.H.'nin cesedini gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen Polis ve itfaiye ekipleri B.H.'nin cansız vücudunu nehirden çıkarttı. Suriye Uyruklu B.H.'nin cenazesi cenaze aracı ile Hatay Eğitim ve araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Balık tutarken nehre giren kişi boğuldu
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