Bayrak düşmesin diye meydanlara koştuk

FETÖ'CÜ hainlerin 15 Temmuz darbe girişiminde, helikopterler ve tanklardan açtıkları ateş sonucu yaralanarak gazi olan Selim Erdoğan
ve İlyas Abuşoğlu
'nun yolu Antalya
'da kesişti. Ankara
'da yaşayan Erdoğan devlet memuru olarak Antalya Konyaaltı İlçe Müftülüğü'nde çalışmaya başladı. İstanbul
'da yaşayan Abuşoğlu ise İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nde memur olarak göreve başladı.
İstanbul'da hain girişimin olduğu akşam 3 yaşındaki çocuğu ve karısını evde bırakıp 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
'ne koşan İlyas Abuşoğlu, hainlerin silahlarından çıkan mermilere inat büyük bir Türk Bayrağı'nı 15 kişilik grupla tutarak köprüdeki asker kıyafeti giymiş FETÖ'cü hainlerin üstüne yürüdüklerini söyledi.
Bu sırada hainlerin açtığı ateş sonucu sol omzundan yaralandığını belirten Abuşoğlu, "Bayrağımız düşmesin diye meydanlara koştuk. Hastanede gözlerimi açtığımda ilk olarak vatanı, bayrağı sordum. Sonra derin bir nefes aldım. Yanımdakilerin büyük çoğunluğu şehit olmuştu. O gece biz geri adım atsaydık bugün Türkiye diye bir ülke olmazdı" diye konuştu. Selim Erdoğan, Ankara'da 15 Temmuz akşamı anne ve babasından helallik isteyip abdest aldıktan sonra sokağa çıktığını söyledi. Darbeye karşı Genelkurmay Başkanlığı
'nın önüne gittiğini belirten Erdoğan, "FETÖ'cü teröristlere karşı tankların paletlerine kaldırımlardan söktüğümüz taşları attık. Tankların egzozuna üstümüzdeki giysileri kapattık. Genelkurmay Başkanlığı'ndan havalanan 3 helikopterden atılan ateş sonucu şarapnel parçaları sol koluma isabet etti. Kan kaybından bayılmıştım. Gözümü hastanede açtım. Tek üzüldüğüm şehit olmamak" dedi.