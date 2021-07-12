İslam alemi açısından büyük önem taşıyan Kurban Bayramı tarihine sayılı günler kaldı. Kurban kesme ibadetinin yerine getirileceği aynı zamanda tatil planı yapan vatandaşları yakından ilgilendiren bayram tatili hakkında Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar geldi. Başkan Erdoğan; "ile Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu, 15 Temmuz ile birleşti mi?" sorusuna açıklık getirdi ve gündemin en önemli sorusu yanıt buldu. Bu kapsamda; bu sene bayram tatili kaç gün oldu? Kabine kararları ile Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu, 15 Temmuz ile birleşti mi? İşte son bilgiler.
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN? BAYRAM TATİLİ UZATILDI MI, 11 GÜN OLDU MU?
Bayram tatili için Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamada bulundu;
"Önümüzdeki hafta idrak edeceğimiz mübarek kurban bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Ülkemizde de Kurban Bayramı için tüm kurumlarımız hazırlıklarını yürütmektedir.
Bayram tatili vesilesi ile yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına harfiyen riayet etmelerini, can ve mal kaybı ile sonuçlanacak kazalara karşı şimdiden dikkatli olmalarını rica ediyorum. Pazartesi gün yarım günü salıdan cumaya ise tam gün tatildir. Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirleme günü kararı aldık.
16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz sabahına kadar sürecek bir tatile kabul oluyorlar. 15 Temmuz günü başlıyoruz. 16'ında herkes mesaisinde olacak.
Buna göre kamu görevlilerinin 11 günlük tatil için uygulaması gereken süreçler şu şekilde olacak;
11 GÜN İZİN İÇİN 1 GÜNLÜK YILLIK İZİN FORMÜLÜ
Kamu görevlileri için 11 günlük izin, 16 ve 19 Temmuz tarihlerinin resmi tatil ilan edilmesiyle gerçekleşebilecekti. Ancak 16 Temmuz günü için herhangi bir karar alınmadı. Sadece 19 Temmuz idari izin olarak belirlendi. Kamu çalışanlarının 11 günlük izinden faydalanması, 16 Temmuz tarihini yıllık izin olarak alması halinde mümkün olacak.
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?
2021 Kurban Bayramı 16 Temmuz Cuma akşam - 26 Temmuz Pazartesi sabaha kadar tatil olacak. Pazartesi günü yarım gün olacak.
15 TEMMUZ, BAYRAM TATİLİYLE BİRLEŞTİ Mİ?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. 16 Temmuz Cuma günü akşam başlayacak tatil, 26 Temmuz Pazartesi sabah son bulacak. 15 Temmuz'un da resmi tatil olması nedeniyle, bayram tatili de birleşmiş oldu.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
19 Temmuz 2021 Pazartesi AREFE
20 Temmuz 2021 Salı 1. GÜN
21 Temmuz 2021 Çarşamba 2. GÜN
22 Temmuz 2021 Perşembe 3. GÜN
23 Temmuz 2021 Cuma 4. GÜN