CHP'li belediyeler reklamı "yandaş"a veriyor! Okunmayan satmayan gazetelere milyonlar aktarılmış

6 BİN BİLE SATMAYAN BİRGÜN İLK SIRADA

Reklam alanı birimi, sütun-santim (sütunXCm) olarak ifade edilen yazılı basın verilerine göre, 2020 yılında CHP'li belediyelerin en çok reklam verdiği gazete, tirajı 6 bini bile zor bulan Birgün çıktı. Ulusal baskıda net satışları 50 bini bile bulmayan Birgün, Cumhuriyet, Karar ve Yeniçağ gazeteleri CHP'li belediyelerin reklam pastasından en büyük payı alırken, bu dört gazeteye tüm gazetelerin kullandığı ilanların yarısından fazlası verildi. 2020 yılı toplam sıralamada ilk üçü Birgün, Cumhuriyet ve Karar aldı.