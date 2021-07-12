Cinsel istismarcıya 8 yıl sonra 11 yıl 5 ay hapis

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına mağdurun avukatı katılırken sanık katılmadı. Avukatı mazeret dilekçesi sunarak yokluğunda karar verilmesini talep etti.



Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti sanık Mehmet D'a cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 11 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırıldı.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Alanya'da 2013 tarihinde 15 yaşındaki A.G.K, sanığın kardeşi B. arkadaş oldukları, Haziran ayında mağdurun arkadaşı olan B, ziyaret amaçlı evlerine gittiği, ancak evde sanığın bulunduğu ve başka kimsenin olmadığı, sanığın mağdur A.G.K., zorla evin içerisine çektiği ve mağdurun vücudunun farklı yerlerine dokunmak ve öpmek suretiyle mağduru istismar ettiği, mağdurun sanığın boynuna tırnaklayarak bir anlık boşluktan yararlanıp evden kaçtığı ve durumu utancından kimseye anlatmadığı, akabinde sanığın farklı tarihlerde toplamda üç defa 15 yaşını doldurmamış olan mağduru rızası hilafına Alanya'da bulunan market otoparkına götürdüğü ve burada da mağdurun vücudunun farklı yerlerini ellemek ve öpmek suretiyle cinsel istismar eylemini gerçekleştirdiği, sanığın ilk eylemin akabinde o anları kamera kaydına aldığı ve bunu yayacağı tehdidi ile sonraki buluşmaları gerçekleştirip mağduru istismar ettiği 15 yaşındaki mağdur A.G.K ailesine durumu anlatmasının ardından Alanya Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet ederek davacı oldu.