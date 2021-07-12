Çorum'da pes dedirten olay: Tacizden yakalandı döner ayranı bırakmadı!

'YAZIK GÜNAH BANA KARDEŞİM'



Kadının polislere, "Böyle kişiler yüzünden tacize uğruyoruz, adalete güveniyorum. Bu kişi beni bir günde, 2 kez taciz etti, yazık günah bana kardeşim. Ben 'tacizciyi bulacağım' diye yemin ettim ve onu yakaladım. Yemin ederim beni sözlü taciz eden bu kişi" dedi.

İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.